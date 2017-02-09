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Каждый десятый челябинец нуждается в продуктовых карточках
09.02.2017 г. 11:38
Каждый десятый челябинец нуждается в продуктовых карточках. 10% горожан заявляют, что живут за чертой бедности и им не хватает денег даже на еду. Данные соцопроса за декабрь 2016 года озвучил в разговоре с корреспондентом "Челябинского эха" директор филиала Президентской академии Сергей Зырянов.
С инициативой введения продуктовых карточек во вторник, 7 февраля, выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. На них вместо денег будут начислять баллы, которые можно использовать на приобретение товаров отечественного производства. Сергей Зырянов считает, что адресная продовольственная программа актуальна для региона, и южноуральцы охотно примут предложенную помощь.
«Бюджет домохозяйства семьи малоимущих на 60, а то и 80% иногда ориентирован на приобретение продуктов питания. Потому что деньги небольшие, а семью надо кормить. И в основном бюджет расходуется на это. Поэтому, когда появится такого рода поддержка со стороны государства, часть бюджетных средств в этих семьях будет направляться на какие-то другие нужды, тоже важные, тоже актуальные, на которые сейчас они просто не могут выделить деньги. Если использовать критерий, связанный с порогом бедности в России, то у нас сейчас по разным данным от 21 до 22 млн человек относятся к бедным», - прокомментировал Сергей Зырянов.
Кроме того, по мнению Сергея Зырянова, новшество позволит законодательно определить группу тех, кто может попасть в категорию "малоимущие".
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