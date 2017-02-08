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Двое заводчан насмерть забили инвалида в Челябинской области. Все произошло в Увельском районе в августе 2015 года. 26-летний Илья Головизин и 24-летний Денис Лобашев неофициально работали на Кичигинском ремонтно-механическом заводе. Днем они пили в здании предприятия. Выйдя на улицу, Лобашов встретил у ворот знакомого, страдавшего психическим заболеванием. Подельники силой затащили мужчину в помещение и начали избивать металлическим прутом. Лежавшего на полу человека они ранили вилкой и принялись кидать в него с расстояния нож. Взяв в руки каркас и спинку от железной кровати, мучители нанесли несколько ударов, после чего забросали жертву тяжелыми предметами. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Головизину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев, Лобашову — 17 лет 6 месяцев, обоим — в колонии строгого режима», - сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Кроме того, с осужденных взыскали в пользу сына убитого материальный ущерб в размере 24 тыс. рублей (расходы на погребение), а также с каждого по 500 тыс. - в счет компенсации морального вреда.

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