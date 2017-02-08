Фото с сайта vg-news.ru

Жительница Миасса пробила голову двухнедельной дочери, а через два месяца переломала ей кости. Шокирующие жестокостью преступления женщина совершила в период с марта по июнь 2016 года. Сначала она избила младенца, поскольку ее приводил в бешенство детский плач. Следствие установило, что 20 марта 2016 года женщина ударила девочку по голове. Результатам стала черепно-мозговая травма ребенка, перелом правой теменной кости, кровоизлияние под мягкую мозговую оболочку и ушиб головного мозга тяжелой степени. Такие повреждения классифицируются как тяжкий вред здоровью.

В июне того же года женщина снова набросилась на младенца с кулаками. У девочки были сломаны ребра, плечо и кости обеих ног. Мать намеренно не повезла избитую дочь к врачу, а оставила дома, однако ребенка вскоре изъяли сотрудники полиции. Женщину осудили и назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Жестокая мать ходатайствовала о снижении срока наказания, однако суд отклонил апелляцию.

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