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Пара пенсионеров в Челябинской области насмерть отравилась угарным газом
08.02.2017 г. 16:33
Фото с сайта eadaily.com
Пара пенсионеров в Челябинской области насмерть отравилась угарным газом. Тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины в одном из частных домов поселка Увельский обнаружили днем во вторник, 7 февраля. Следователи не нашли признаков, указывающих на криминальный характер смерти. По предварительным данным, погибшие могли отравиться угарным газом. В доме имеется печное отопление, переделанное на газовое. Как сообщили в пресс-службе СК России по региону, в настоящее время проводится доследственная проверка.
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