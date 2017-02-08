Фото с сайта 74.мвд.рф

11-летняя девочка пострадала в ДТП на Свердловском тракте. Авария случилась днем в среду, 1 февраля, в районе рынка "Северный двор". 55-летний водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди ВАЗ 21099. В результате пострадала 11-летняя пассажирка отечественной машины. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом плеча доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, по факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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Все новости за 08.02.2017 г.»