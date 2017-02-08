Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинской области составят план по строительству и выкупу детсадов на 2018 год. Подготовить документ главам территорий поручил губернатор Борис Дубровский. В 2016 году благодаря вводу новых мест в дошкольных учреждениях очередь уменьшилась более чем на 2 тыс. человек, сообщил министр образования Александр Кузнецов. Это помогло полностью закрыть проблему в некоторых территориях. Тем не менее, демографические сдвиги и недостаток ресурсов не позволили исправить ситуацию с детсадами Челябинска, Аши, Сосновского и Аргаяшского районов.

Кузнецов заявил, что в области выделяются четыре точки группы риска по обеспечению доступности садиков для детей трех-семи лет. Это Чебаркуль, Копейск, Миасс и Коркино. В 2017 году в бюджете заложили более 1 млрд рублей для начала строительства пять новых детсадов, а также выкуп уже готовых зданий для размещения учреждений.

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Все новости за 08.02.2017 г.»