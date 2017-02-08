- -26 ... -28 C°
- -26 ... -28 C°
- 59.5129р. + 0.3196
- 63.4467р. + 0.2105
-
06.02.2017 г. | 16:21
-
06.02.2017 г. | 16:14
В Челябинской области составят план по строительству и выкупу детсадов на 2018 год
08.02.2017 г. 16:30
В Челябинской области составят план по строительству и выкупу детсадов на 2018 год. Подготовить документ главам территорий поручил губернатор Борис Дубровский. В 2016 году благодаря вводу новых мест в дошкольных учреждениях очередь уменьшилась более чем на 2 тыс. человек, сообщил министр образования Александр Кузнецов. Это помогло полностью закрыть проблему в некоторых территориях. Тем не менее, демографические сдвиги и недостаток ресурсов не позволили исправить ситуацию с детсадами Челябинска, Аши, Сосновского и Аргаяшского районов.
Кузнецов заявил, что в области выделяются четыре точки группы риска по обеспечению доступности садиков для детей трех-семи лет. Это Чебаркуль, Копейск, Миасс и Коркино. В 2017 году в бюджете заложили более 1 млрд рублей для начала строительства пять новых детсадов, а также выкуп уже готовых зданий для размещения учреждений.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 06.02.2017 г. Детсады Челябинска не будут выпускать воспитанников на прогулки во время смога
- 27.01.2017 г. Отец ребенка украл в детском саду кошелек у одной из родительниц
- 24.01.2017 г. Главбух детского сада в Златоусте выписала своим родственникам зарплату на 2 млн рублей
- 08.12.2016 г. Электронную очередь в детсады Челябинска запустили на новом сайте
- 06.12.2016 г. По факту ожога ребенка супом в челябинском детсаду возбуждено уголовное дело