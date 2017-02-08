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В Челябинской области возникли перебои с лекарствами для ВИЧ-инфицированных
08.02.2017 г. 16:23
В Челябинской области возникли перебои с лекарствами для ВИЧ-инфицированных. Количество жалоб от людей с положительным статусом резко возросло по всей России. Как сообщает «Коммерсантъ», объединения пациентов в разных регионах заявляют о нарушениях прав больных в связи с дефицитом препаратов. Люди жалуются, что в больницах им не выдают необходимые лекарства или меняют их комбинации без медицинских показаний. Сообщения о таких необоснованных вмешательствах в схемы лечения регистрируют в Челябинске, Владивостоке, Ленинградской области, Башкирии, на Алтае, в Краснодарском крае.
В объединении «Пациентский контроль» предупреждают, что частое назначение новых препаратов может на несколько недель выбить ВИЧ-инфицированного из нормального ритма жизни, поскольку человек первое время мучается от побочных эффектов. При этом пожаловаться в минздрав решаются очень немногие, боясь разглашения своего статуса и проблем с лечащим врачом.
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