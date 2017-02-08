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06.02.2017 г. | 16:21
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Дроны будут следить за паводком в Челябинской области
08.02.2017 г. 16:16
Дроны будут следить за паводком в Челябинской области. При необходимости для мониторинга ситуации на водоемах привлекут беспилотные летательные аппараты МЧС России. Об этом сообщили сегодня на совещании с главами городов и районов. Руководители муниципалитетов должны до 1 марта отчитаться о мерах, принятых для избежания чрезвычайной ситуации. Такую задачу поставил губернатор Борис Дубровский.
В числе приоритетных мер по подготовке к весеннему сезону - ослабление льда и сохранение качества воды в питьевых водоемах. Отдельное внимание региональные власти уделят уборке снега с улиц, расчистке ливневых канализаций и водостоков. Для оценки обстановки в период половодья круглосуточно наблюдать за уровнем воды на основных водотоках будут специалисты Челябинского гидрометцентра и главного управления МЧС России.
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