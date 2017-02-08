Фото с сайта Lipetskmedia

Дроны будут следить за паводком в Челябинской области. При необходимости для мониторинга ситуации на водоемах привлекут беспилотные летательные аппараты МЧС России. Об этом сообщили сегодня на совещании с главами городов и районов. Руководители муниципалитетов должны до 1 марта отчитаться о мерах, принятых для избежания чрезвычайной ситуации. Такую задачу поставил губернатор Борис Дубровский.

В числе приоритетных мер по подготовке к весеннему сезону - ослабление льда и сохранение качества воды в питьевых водоемах. Отдельное внимание региональные власти уделят уборке снега с улиц, расчистке ливневых канализаций и водостоков. Для оценки обстановки в период половодья круглосуточно наблюдать за уровнем воды на основных водотоках будут специалисты Челябинского гидрометцентра и главного управления МЧС России.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 08.02.2017 г.»