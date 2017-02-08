Фото с сайта chelmuseum.ru

Физики используют опыт Челябинской области для составления «банка последствий» падения метеоритов. Грант на создание универсального программного продукта получили ученые РАН. В его разработке учтут те неприятные последствия, с которыми столкнулся Южный Урал после "встречи" с болидом в 2013 году.

Степень разрушения зданий, количество пострадавших, радиус падения обломков - эти и другие параметры помогут в будущем оценить масштаб бедствия при возможном падении небесных тел в других регионах. Такой банк позволит принимать эффективные решения при угрозе катастрофы. Как отмечают в Российской академии наук, в дальнейшем разработка может быть утверждена через Организацию Объединенных Наций. Проект носит глобальный характер и особенно актуален для населения островов, Африки и Азии.

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