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Челябинск претендует на проведение матчей Еврочелленджа между хоккеистами России и Франции. Наряду с южноуральской столицей рассматриваются варианты Казани и Ярославля. Пока идет параллельный анализ всех трех кандидатур, сообщил ТАСС вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Ожидается, что игры пройдут 10 и 16 апреля. Помимо сборной Франции, соперниками россиян в весеннем турнире Еврочелленджа станут швейцарцы. Этот матч для нашей сборной станет выездным.

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Все новости за 08.02.2017 г.»