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Челябинск претендует на проведение матчей Еврочелленджа между хоккеистами России и Франции
08.02.2017 г. 16:05
Фото с сайта fhr.ru
Челябинск претендует на проведение матчей Еврочелленджа между хоккеистами России и Франции. Наряду с южноуральской столицей рассматриваются варианты Казани и Ярославля. Пока идет параллельный анализ всех трех кандидатур, сообщил ТАСС вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
Ожидается, что игры пройдут 10 и 16 апреля. Помимо сборной Франции, соперниками россиян в весеннем турнире Еврочелленджа станут швейцарцы. Этот матч для нашей сборной станет выездным.
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