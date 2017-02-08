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Вакансия конструктора по освоению шаровых кранов вошла в топ самых высокооплачиваемых в Челябинске
08.02.2017 г. 15:58
Вакансия конструктора по освоению шаровых кранов вошла в топ самых высокооплачиваемых в Челябинске. Профессионалу с такой специальностью предложили заработную плату от 100 тыс. рублей. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий января 2017 года составил портал по поиску работы и персонала HeadHunter.
Возглавила топ-10 должность директора по маркетингу и рекламе. Такому специалисту обещали от 150 тыс. рублей в месяц. Ведущий PHP-программист (эта вакансия на второй позиции) мог получать от 120 тыс. На третьем месте управляющий розничной сети с зарплатой от 100 тыс. Столько же предлагали главному конструктору по освоению шаровых кранов.
По итогам анализа рынка труда в январе 2017 года специалисты отмечают, что больше всего вакансий с зарплатой более 70 тыс. рублей появилось в сферах «Продажи», «IT, телеком», «Высший менеджмент», «Строительство», «Производство» и «Маркетинг».
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