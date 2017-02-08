Фото: Виталий Безруков / Facebook

Экологи предложили бороться со смогом в Челябинске с помощью туманных пушек. Активисты фонда «Моя планета» решили обратиться к губернатору Борису Дубровскому с просьбой принять на вооружение зарубежные методы борьбы с загазованностью воздуха. По словам руководителя фонда Виталия Безрукова, в Китае в последнее время стали прибегать к использованию на улицах городов так называемых туманных пушек. Их основные функции - сбор вредных взвешенных частиц в воздухе, уменьшение неприятного запаха, подавление пыли и увлажнение. Туманные пушки могут работать стационарно или на открытых передвижных платформах. Можно установить агрегат на крышу высотки, отмечает Безруков.

«Мы понимаем, что полностью ликвидировать вредные вещества в воздухе невозможно, но их можно заставить оседать, тем самым уменьшая трудности с дыханием. Но после оседания город должен проводить влажную уборку от пыли по городским улицам», - написал Безруков на своей странице в Facebook.

Фото: Виталий Безруков / Facebook

Для Челябинска эколог предложил закупить 15 агрегатов, их должно хватить на очищение воздуха мегаполиса.

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