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Штраф за непропуск пешехода на «зебре» вырастет до 2,5 тыс. рублей
08.02.2017 г. 15:43
Фото с сайта zapad24.ru
Штраф за непропуск пешехода на «зебре» вырастет до 2,5 тыс. рублей. Законопроект об усилении административной ответственности в Госдуму внесло правительство. Сейчас непропуск пешехода или велосипедиста карается штрафом в размере 1,5 тыс. рублей. В кабмине уверены, что изменения необходимы в связи с "высокой степенью общественной опасности" такого рода нарушений. Подтверждением тому служит рост числа ДТП на пешеходных переходах. На Южном Урале в январе, по данным областной госавтоинспекции, зарегистрировано 104 дорожных происшествия с участием пешеходов, в которых 13 человек погибли, 95 получили ранения.
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