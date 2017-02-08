Фото с сайта zapad24.ru

Штраф за непропуск пешехода на «зебре» вырастет до 2,5 тыс. рублей. Законопроект об усилении административной ответственности в Госдуму внесло правительство. Сейчас непропуск пешехода или велосипедиста карается штрафом в размере 1,5 тыс. рублей. В кабмине уверены, что изменения необходимы в связи с "высокой степенью общественной опасности" такого рода нарушений. Подтверждением тому служит рост числа ДТП на пешеходных переходах. На Южном Урале в январе, по данным областной госавтоинспекции, зарегистрировано 104 дорожных происшествия с участием пешеходов, в которых 13 человек погибли, 95 получили ранения.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 08.02.2017 г.»