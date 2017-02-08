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Двух женщин из Узбекистана отправили за решетку за пересечение границы Челябинской области вброд
08.02.2017 г. 15:37
Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru
Двух женщин из Узбекистана отправили за решетку за пересечение границы Челябинской области вброд. Их задержали в августе при попытке перейти реку Берсуат и скрыться на территории Южного Урала. Гражданкам Узбекистана был запрещен въезд на территорию региона. Зная об этом, женщины решили пройти в обход КПП и попались в реке. Теперь иностранки проведут полгода в колонии общего режима.
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