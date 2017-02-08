Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru

Двух женщин из Узбекистана отправили за решетку за пересечение границы Челябинской области вброд. Их задержали в августе при попытке перейти реку Берсуат и скрыться на территории Южного Урала. Гражданкам Узбекистана был запрещен въезд на территорию региона. Зная об этом, женщины решили пройти в обход КПП и попались в реке. Теперь иностранки проведут полгода в колонии общего режима.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 08.02.2017 г.»