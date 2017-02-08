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Два работника ЮУЖД получили условные сроки за смертельный наезд на монтера
08.02.2017 г. 15:34
Фото с сайта 74.мвд.рф
Два работника ЮУЖД получили условные сроки за смертельный наезд на монтера. По версии следствия, днем 15 января машинист рельсового автобуса и его помощник на перегоне «Хребет – Сыростан» не заметили ремонтировавшего пути мужчину. Он чинил рельсы и двигался по краю шпал. От удара рабочего отбросило на обочину. Пострадавший скончался на месте. Суд квалифицировал действия машиниста и его помощника как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Приговором им назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
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