Фото с сайта 74.мвд.рф

Два работника ЮУЖД получили условные сроки за смертельный наезд на монтера. По версии следствия, днем 15 января машинист рельсового автобуса и его помощник на перегоне «Хребет – Сыростан» не заметили ремонтировавшего пути мужчину. Он чинил рельсы и двигался по краю шпал. От удара рабочего отбросило на обочину. Пострадавший скончался на месте. Суд квалифицировал действия машиниста и его помощника как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Приговором им назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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