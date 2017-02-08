Фото с сайта newstroyki.com

Самая дешевая квартира в Челябинске стоит 840 тыс. рублей. Она расположена в доме 61а по улице Металлургов. Цена квадрата там выше, чем в среднем по городу - 46 тыс. рублей. Но за счет того, что жилая площадь в ней – всего 18 квадратов, цена оказалась столь низкой. Таковы данные рейтинга, составленного аналитиками портала по выбору недвижимости N1.ru.

Вторым в списке самых дешевых объектов вторички оказался дом по адресу Новороссийская, 140а со средней стоимостью квартиры 870 тыс. рублей. Третью строчку занимает дом по улице Культуры, 98а: ценник на жилье там - 880 тыс. рублей.

Самый дешевый квадратный метр - в доме под номером 4 по улице ОПМС-42 в Тракторозаводском районе: средняя цена квадрата там – 25 тыс. рублей. Второе место занимает дом по адресу Победы, 186а с показателем 25 тыс. 900 рублей за квадратный метр. Третье место в рейтинге у дома по адресу Мира, 30, где средняя цена за «квадрат» составляет 26 тыс. рублей.

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