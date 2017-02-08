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Ипотечники Челябинской области перестали возвращать кредиты. В регионе продолжает ухудшаться финансовая дисциплина. Правда, негативное влияние этого фактора сглаживает рост южноуральского рынка жилищных кредитов, ссылается «Коммерсантъ» на аналитиков.

На данный момент объем просроченной задолженности по потребительским кредитам превышает 6 млрд рублей. В 2015 году количество долгов, которые выплачивают с задержкой, возросло на треть. В сегменте ипотеки увеличение составило 0,7%. На 1 января 2017 года на Южном Урале было выдано более 25 тыс. ипотечных кредитов. Их объем составил 30,5 млрд рублей. Это почти на 16% больше результатов предыдущего года. Возросла и средняя сумма ипотечного кредита - на 200 тыс. рублей. На данный момент она составляет около 1 млн 200 тыс. рублей.

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Все новости за 08.02.2017 г.»