Фото с сайта i16.ru

Из-за морозов в Челябинске отменили проведение «Лыжни России» 11 февраля. Соревнование перенесли на восемь дней вперед и назначили массовый заезд на 19-е число. Организаторы решили скорректировать планы, исходя из данных прогноза погоды. Метеорологи предупредили о понижении температуры воздуха до 28 градусов в ближайшие дни.

«Конечно, в такую погоду ни о каких лыжных гонках, тем более среди детей, не может идти речи», - прокомментировал министр спорта региона Леонид Одер. Помимо Челябинска, крупнейшее зимнее соревнование России на Южном Урале примут Магнитогорск и Златоуст.

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