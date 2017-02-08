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Из-за морозов в Челябинске отменили проведение «Лыжни России» 11 февраля
08.02.2017 г. 14:11
Фото с сайта i16.ru
Из-за морозов в Челябинске отменили проведение «Лыжни России» 11 февраля. Соревнование перенесли на восемь дней вперед и назначили массовый заезд на 19-е число. Организаторы решили скорректировать планы, исходя из данных прогноза погоды. Метеорологи предупредили о понижении температуры воздуха до 28 градусов в ближайшие дни.
«Конечно, в такую погоду ни о каких лыжных гонках, тем более среди детей, не может идти речи», - прокомментировал министр спорта региона Леонид Одер. Помимо Челябинска, крупнейшее зимнее соревнование России на Южном Урале примут Магнитогорск и Златоуст.
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