Фото с сайта agdedengi.ru

Челябинцы почти на 50% чаще стали оплачивать кредиты через интернет. Такие данные получили аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи пользователей на сайте и в мобильном приложении сервиса. В 2016 году жители города совершили на 15% больше онлайн-операций, чем остальные россияне. Рост расходов пользователей составил 58%. Средний онлайн-взнос челябинца по кредитам — 2 тыс. 534 рубля. Это на 138 рублей больше, чем, например, в Екатеринбурге. По данным Объединенного кредитного бюро, 65% экономически активного населения Челябинской области пользуется кредитами. Каждый заемщик в среднем должен банкам 184 тыс. рублей.

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Все новости за 08.02.2017 г.»