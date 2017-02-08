Челябинск
- -26 ... -28 C°
- -26 ... -28 C°
- 59.5129р. + 0.3196
- 63.4467р. + 0.2105
Нескучное право
-
06.02.2017 г. | 16:21
-
06.02.2017 г. | 16:14
Топ-5 новостей Челябинска
Челябинцы почти на 50% чаще стали оплачивать кредиты через интернет
08.02.2017 г. 14:09
Фото с сайта agdedengi.ru
Челябинцы почти на 50% чаще стали оплачивать кредиты через интернет. Такие данные получили аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи пользователей на сайте и в мобильном приложении сервиса. В 2016 году жители города совершили на 15% больше онлайн-операций, чем остальные россияне. Рост расходов пользователей составил 58%. Средний онлайн-взнос челябинца по кредитам — 2 тыс. 534 рубля. Это на 138 рублей больше, чем, например, в Екатеринбурге. По данным Объединенного кредитного бюро, 65% экономически активного населения Челябинской области пользуется кредитами. Каждый заемщик в среднем должен банкам 184 тыс. рублей.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 08.02.2017 г. Ипотечники Челябинской области перестали возвращать кредиты
- 03.02.2017 г. Коллекторы в Кыштыме разбили окна частного дома из-за долга в 2 тыс. рублей
- 01.02.2017 г. Просрочка по кредитам в Челябинской области в 2016 году снизилась «по всем фронтам»
- 24.01.2017 г. Мошенник без паспорта заставил челябинок взять ему кредитов на 4 млн
- 19.01.2017 г. Объем потребительских кредитов на Южном Урале увеличился на 10%