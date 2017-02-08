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В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение в связи с аномальными морозами
08.02.2017 г. 13:08
В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение в связи с аномальными морозами. Гидрометцентр изменил опубликованный ранее прогноз. Изначально синоптики обещали понижение температуры в горных районах региона до -38 градусов в ночь на пятницу, 10 февраля. Теперь же они прогнозируют до -40 на сегодняшнюю и завтрашнюю ночи. В Челябинске в это же время ожидается 30-32 градуса мороза. В дневные часы в городе будет около 20 градусов ниже нуля.
"С 9 по 11 февраля сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП", - говорится в сообщении службы спасения.
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