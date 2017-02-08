Источник: dolina.su

Мастера из Златоуста изготовят золотые короны для победителей турнира по фристайлу в «Солнечной долине». Уникальные украшения спортсмены получат вместе с традиционными медалями по итогам проведения этапа Кубка мира, который миасский курорт примет в период с 24 по 25 февраля. Лыжники станут не первыми венценосными победителями в «Солнечной долине» - ранее там короновали олимпийских чемпионов в дисциплине «Сноуборд». Изготовлением украшений занимается творческая мастерская «ЛиК». Короны покроют золотом в 24 карата.

По данным пресс-службы горнолыжного курорта, эскиз изделий уже готов. Руководитель мастерской признался, что форму подарков сразу выбирали такую, чтобы приз не затерялся среди кубков, которыми заставлены полки в домах спортсменов.

Источник: dolina.su

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