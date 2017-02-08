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Мастера из Златоуста изготовят золотые короны для победителей турнира по фристайлу в «Солнечной долине»
08.02.2017 г. 12:53
Мастера из Златоуста изготовят золотые короны для победителей турнира по фристайлу в «Солнечной долине». Уникальные украшения спортсмены получат вместе с традиционными медалями по итогам проведения этапа Кубка мира, который миасский курорт примет в период с 24 по 25 февраля. Лыжники станут не первыми венценосными победителями в «Солнечной долине» - ранее там короновали олимпийских чемпионов в дисциплине «Сноуборд». Изготовлением украшений занимается творческая мастерская «ЛиК». Короны покроют золотом в 24 карата.
По данным пресс-службы горнолыжного курорта, эскиз изделий уже готов. Руководитель мастерской признался, что форму подарков сразу выбирали такую, чтобы приз не затерялся среди кубков, которыми заставлены полки в домах спортсменов.
Источник: dolina.su
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