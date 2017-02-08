Фото с сайта www.culture-chel.ru

8 млн рублей были похищены при ремонте Публичной библиотеки. Это выяснилось при проведении аудиторской проверки, которая была инициирована минкультом и охватила период с 2008 по 2010 год. Оказалось, что заказчик работ по реставрации здания, "Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области", подписывал акты на работы, которые на самом деле выполнены не были. Подрядчиком выступала фирма "Реставрационные мастерские".

"Результаты нас, так скажем, насторожили. Объемы, которые указывались актом выполненных работ, произведены были не полностью, либо не соответствовали качеству, заявленному в сметной документации. Поэтому мы обратились в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело", - рассказал корреспонденту "Челябинского эха" министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Речь идет о многочисленных видах работ, начиная от укрепления фундамента, заканчивая укладкой настила пола и косметическим ремонтом. Ремонт в Публичной библиотеке ведется уже более 10 лет. Ежегодно на охрану памятника культурного наследия минкульт выделяет порядка 10-15 млн рублей.

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