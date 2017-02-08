Фото с сайта vk.com/chp_chel

Трамвай пробил легковушку трубой сцепки и протащил по рельсам. ДТП случилось во вторник, 7 февраля, на проспекте Победы в районе бывшего кинотеатра «Заречье». Штырь сцепки, выступающий из-под переднего вагона, пробил дверь оказавшейся на путях Daewoo Nexia со стороны водительского сиденья. В машине никто не пострадал. Несколько метров трамвай по инерции толкал автомобиль вперед по рельсам. Авария спровоцировала временную остановку движения вагонов по проспекту Победы.

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

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