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Трамвай пробил легковушку трубой сцепки и протащил по рельсам
08.02.2017 г. 08:16
Фото с сайта vk.com/chp_chel
Трамвай пробил легковушку трубой сцепки и протащил по рельсам. ДТП случилось во вторник, 7 февраля, на проспекте Победы в районе бывшего кинотеатра «Заречье». Штырь сцепки, выступающий из-под переднего вагона, пробил дверь оказавшейся на путях Daewoo Nexia со стороны водительского сиденья. В машине никто не пострадал. Несколько метров трамвай по инерции толкал автомобиль вперед по рельсам. Авария спровоцировала временную остановку движения вагонов по проспекту Победы.
Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
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