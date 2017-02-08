Фото с сайта Новый Тамбов

Из-за мороза в Челябинске отменили занятия в школах с 1-го по 7-й класс. Дома остаются ученики обеих смен. По сообщению челябинского гидрометцентра, в восемь утра в городе было минус 26 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что с 8 по 11 февраля по ночам в регионе столбик термометра будет опускаться до 36 градусов. В Челябинске, по данным метеорологов, ближайшие ночи будут морозными, ожидается до -30 градусов.

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Все новости за 08.02.2017 г.»