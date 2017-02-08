Челябинск
- -23 ... -25 C°
- -22 ... -24 C°
- 59.1933р. + 0.4812
- 63.2362р. + 0.0796
Нескучное право
-
06.02.2017 г. | 16:21
-
06.02.2017 г. | 16:14
Топ-5 новостей Челябинска
Из-за мороза в Челябинске отменили занятия в школах с 1-го по 7-й класс
08.02.2017 г. 08:04
Фото с сайта Новый Тамбов
Из-за мороза в Челябинске отменили занятия в школах с 1-го по 7-й класс. Дома остаются ученики обеих смен. По сообщению челябинского гидрометцентра, в восемь утра в городе было минус 26 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что с 8 по 11 февраля по ночам в регионе столбик термометра будет опускаться до 36 градусов. В Челябинске, по данным метеорологов, ближайшие ночи будут морозными, ожидается до -30 градусов.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 07.02.2017 г. До -36 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на четверг
- 06.02.2017 г. В ночь на среду в Челябинске похолодает до -31 градуса
- 03.02.2017 г. В выходные в Челябинской области похолодает до -32 градусов
- 23.01.2017 г. На Челябинскую область надвигаются 30-градусные морозы
- 12.01.2017 г. Аномальные морозы не скажутся на урожае озимых в Челябинской области