Челябинск
- -23 ... -25 C°
- -22 ... -24 C°
- 59.1933р. + 0.4812
- 63.2362р. + 0.0796
Нескучное право
-
06.02.2017 г. | 16:21
-
06.02.2017 г. | 16:14
Топ-5 новостей Челябинска
Грузовик вылетел на тротуар и снес бетонный забор у театра ЧТЗ
08.02.2017 г. 07:56
Фото: Игорь Свиридович / vk.com
Грузовик вылетел на тротуар и снес бетонный забор у театра ЧТЗ. В ДТП, к счастью, никто не пострадал. Авария произошла во вторник, 7 февраля. Очевидцы выложили фотографии последствий в соцсети. На снимках видно, как КамАЗ стоит поперек тротуара в нескольких метрах от остановки "Театр ЧТЗ". Грузовик протаранил центральные ворота учреждения: один бетонный столб упал, оказались сломанными и металлические секции ограждения.
По данным управления ГИБДД по Челябинску, в аварии никто не пострадал. В соцсетях предположили, что водитель мог уходить от столкновения, после ДТП машина находилась на месте происшествия достаточно долго.
Фото: Игорь Свиридович / vk.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 25.01.2017 г. КамАЗ-лесовоз перевернулся после столкновения с фурой, один человек погиб
- 25.01.2017 г. В страшном ДТП на трассе М5 погибли четверо человек
- 23.01.2017 г. Груженный снегом КамАЗ насмерть сбил мужчину возле Успенского кладбища
- 19.01.2017 г. 37-летняя женщина погибла в аварии с двумя грузовиками в тумане
- 11.01.2017 г. Автоледи на трассе под Челябинском попала под грузовик и погибла