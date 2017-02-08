Фото: Игорь Свиридович / vk.com

Грузовик вылетел на тротуар и снес бетонный забор у театра ЧТЗ. В ДТП, к счастью, никто не пострадал. Авария произошла во вторник, 7 февраля. Очевидцы выложили фотографии последствий в соцсети. На снимках видно, как КамАЗ стоит поперек тротуара в нескольких метрах от остановки "Театр ЧТЗ". Грузовик протаранил центральные ворота учреждения: один бетонный столб упал, оказались сломанными и металлические секции ограждения.

По данным управления ГИБДД по Челябинску, в аварии никто не пострадал. В соцсетях предположили, что водитель мог уходить от столкновения, после ДТП машина находилась на месте происшествия достаточно долго.

Фото: Игорь Свиридович / vk.com

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