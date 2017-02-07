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На Масленицу в Челябинске раздадут 2017 караваев и 100 литров чайного глинтвейна
07.02.2017 г. 16:45
Фото с сайта zeleny-mir.ru
На Масленицу в Челябинске раздадут 2017 караваев и 100 литров чайного глинтвейна. Бесплатное угощение для горожан приготовят организаторы праздника в горсаду имени Пушкина. Народные гуляния пройдут в парке 25 февраля. Программа начнется в полдень. Челябинцы смогут сразиться в силе и ловкости, взобравшись по вертикальному столбу, выпустить пар в бою подушками, прокатиться на аттракционах сняться в фотосессии в фольклорном стиле. Художники-кондитеры научат гостей расписывать баранки и создавать шедевры в стиле бейк-арт.
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