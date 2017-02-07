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Южноуральские власти переселят из аварийного жилья 4 тыс. человек. В 2017 году на эти цели будет потрачено 6,23 млрд рублей. Большую часть денег выделяет областной бюджет. 2,5 млрд дотаций поступит из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Право на переселение получат жители аварийных домов, которые были признаны таковыми до 1 января 2012 года. Для них в рамках заключенных муниципальных контрактов запланирован ввод новых многоэтажек в Челябинске, Магнитогорске, Пласте, Кыштыме и Троицке, а также приобретение готовых благоустроенных помещений в Ашинском, Агаповском, Катав-Ивановском и Карталинском районах.

Всего за четыре года действия областной адресной программы квартиры получили 9 тыс. собственников ветхого жилья.

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Все новости за 07.02.2017 г.»