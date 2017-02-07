Фото с сайта pravmin74.ru

Ольга Фаткулина продает роллердром в Челябинске за 1 млн рублей. Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи решила отказаться от бизнеса в связи с занятостью в новом проекте. Спорткомплекс оборудован на площадке бывшего магазина «Хоум Центр» на улице Кожзаводской. Помимо собственно крытого роллердрома, в помещении работает школа катания, магазин инвентаря и бар.

«На данный момент бизнес огромной прибыли не приносит, но все в ваших руках», - говорится в тексте объявления на онлайн-ярмарке. По данным Znak.com, рассматривается и вариант продажи половины бизнеса.

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Все новости за 07.02.2017 г.»