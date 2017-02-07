Фото с сайта vk.com/chel4m3

В Челябинске морозной ночью бросили привязанную к дереву собаку. Замерзшее животное прохожие обнаружили в Металлургическом районе. Фотографии собаки выложили в социальную сеть «ВКонтакте». Неизвестно, кто бросил питомца, привязанного к дереву на улице Мира в мороз. Очевидцы отмечают, что пес ласковый и явно домашний. В комментариях к фотографии говорилось и о том, что собаку уже не раз видят привязанной на улице на ночь. Похожие отвязали и покормили животное, хозяева так и не явились за питомцем.

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com

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