Челябинск
- -23 ... -25 C°
- -22 ... -24 C°
- 59.1933р. + 0.4812
- 63.2362р. + 0.0796
Нескучное право
-
06.02.2017 г. | 16:21
-
06.02.2017 г. | 16:14
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинске морозной ночью бросили привязанную к дереву собаку
07.02.2017 г. 16:11
Фото с сайта vk.com/chel4m3
В Челябинске морозной ночью бросили привязанную к дереву собаку. Замерзшее животное прохожие обнаружили в Металлургическом районе. Фотографии собаки выложили в социальную сеть «ВКонтакте». Неизвестно, кто бросил питомца, привязанного к дереву на улице Мира в мороз. Очевидцы отмечают, что пес ласковый и явно домашний. В комментариях к фотографии говорилось и о том, что собаку уже не раз видят привязанной на улице на ночь. Похожие отвязали и покормили животное, хозяева так и не явились за питомцем.
Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 07.02.2017 г. Выбросивший с 9-го этажа двух котов челябинец пойдет под суд
- 30.01.2017 г. В Парковом на девушку набросилась стая бродячих собак
- 13.01.2017 г. После смерти собаки в аэропорту Екатеринбурга Россельхознадзор опубликовал для челябинцев правила перевозки животных
- 05.12.2016 г. Питбуль набросился на пожилого миассца в магазине
- 21.11.2016 г. Искусанный мастифом младенец из Коркино находится в коме