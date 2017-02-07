Фото: Леся Яровикова / Парковый - 2 Микрорайон Челябинска

Выбросивший с 9-го этажа двух котов челябинец пойдет под суд. 29-летний горожанин жестоко убил животных в микрорайоне «Парковый-2». Это произошло в октябре 2016 года. Житель многоэтажки на улице Петра Сумина поругался со своей супругой и из мести расправился с животными. Коты погибли из-за множественных травм, прохожие, среди которых были дети, не смогли спасти животных. Жена убийцы обратилась в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными. В ближайшее время по уголовному делу начнется суд.

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