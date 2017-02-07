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В Челябинске отреставрируют фасад дворца пионеров
07.02.2017 г. 16:08
В Челябинске отреставрируют фасад дворца пионеров. Работы завершат проект по реконструкции здания. Основная сложность заключается в необходимости сохранить уникальную лепнину на колоннах. Она представляет собой историческую ценность как образец сталинского ампира. В ближайшее время эксперты проведут анализ состояния постройки, после чего начнут обновление здания. Дворец пионеров был построен в 1956 году, и до 2012-го ни разу не ремонтировался.
Из городского бюджета на реконструкцию выделили 30 млн рублей. Деньги пошли на установку стеклопакетов, монтаж собственного теплового пункта, замену старых перекрытий и санузлов, капитальный ремонт административного, спортивного и театрального корпусов. В 2016 году полностью преобразился интерьер центрального фойе.
«Самое главное – во дворец снова пошли дети. За последние два года количество занимающихся здесь ребят увеличилось вдвое. На сегодняшний день во Дворце занимаются шесть с половиной тысяч юных челябинцев», - отметил глава Гордумы Станислав Мошаров.
Фото: Челябинская городская дума
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