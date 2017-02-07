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Внедорожник в Челябинске сбил на «зебре» мать с 6-летним ребенком. Пострадавшие с ушибами и ссадинами направлены на амбулаторное лечение. Авария произошла возле дома №7 по улице Ворошилова в понедельник, 6 февраля, в 07:12. 44-летний водитель Mitsubishi Outlander наехала на двоих пешеходов, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили женщина 1985 года рождения и ее дочь 2010 года рождения. Пострадавшие с ушибами и ссадинами направлены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

По факту ДТП проводится административное расследование.

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Все новости за 07.02.2017 г.»