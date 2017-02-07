Фото с сайта www.ocnt.ru

Директор цирка в Магнитогорске незаконно сдавал площади коммерсантам. Прокуратура выяснила, что территория, которая подведомственна Росгосцирку и является федеральной собственностью, использовалась для размещения надувных батутов и выставок подвижных роботов. Руководитель учреждения культуры сдавал в аренду прилегающий к зданию участок, фойе и столовую. ИП-шников размещали, по документам оформляя их деятельность как оказание услуг. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что на самом деле имела место так называемая скрытая аренда, причем договоры заключали без конкурса. Решается вопрос о наказании директора цирка.

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Все новости за 07.02.2017 г.»