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Директор цирка в Магнитогорске незаконно сдавал площади коммерсантам
07.02.2017 г. 13:55
Фото с сайта www.ocnt.ru
Директор цирка в Магнитогорске незаконно сдавал площади коммерсантам. Прокуратура выяснила, что территория, которая подведомственна Росгосцирку и является федеральной собственностью, использовалась для размещения надувных батутов и выставок подвижных роботов. Руководитель учреждения культуры сдавал в аренду прилегающий к зданию участок, фойе и столовую. ИП-шников размещали, по документам оформляя их деятельность как оказание услуг. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что на самом деле имела место так называемая скрытая аренда, причем договоры заключали без конкурса. Решается вопрос о наказании директора цирка.
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