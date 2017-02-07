- -23 ... -25 C°
- -22 ... -24 C°
- 59.1933р. + 0.4812
- 63.2362р. + 0.0796
-
06.02.2017 г. | 16:21
-
06.02.2017 г. | 16:14
С января собирать с челябинцев плату за ОДН будут управляющие компании
07.02.2017 г. 13:51
С января собирать с челябинцев плату за ОДН будут управляющие компании. В квитанциях от ресурсных организаций останутся только данные по индивидуальному потреблению. В жилищных платежках за первый месяц 2017-го появится дополнительная графа, в которой будут расписаны суммы за содержание общего имущества. Плата за эти коммунальные ресурсы для жителей не будет превышать норматива, утвержденного в ноябре прошлого года. За перерасход будут платить сами управляющие компании. При этом организации теперь имеют больше прав по принятию мер для исключения так называемых «небалансов». Жители квартир, где нет счетчиков, будут платить за ОДН больше в 1,5 раза и потеряют право перерасчета в случае долгого отсутствия. Проверять достоверность показаний приборов учета будут раз в три месяца.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 30.01.2017 г. Госжилинспекция проверит причину резкого роста платежей за тепло для челябинских бизнесменов
- 30.01.2017 г. Челябинская область войдет в федеральный проект по ЖКХ и благоустройству
- 29.12.2016 г. Плату за общедомовые нужды включат в счет содержания жилого помещения с 2017 года
- 29.12.2016 г. Южноуральцы смогут не оплачивать квитанции по ЖКХ без виртуальных копий
- 08.12.2016 г. Почти половина южноуральцев предлагает устраивать ежегодные прокурорские проверки ЖКХ