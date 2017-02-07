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Руководство «Катавского цемента» опровергло слухи о массовых сокращениях
07.02.2017 г. 13:18
Руководство «Катавского цемента» опровергло слухи о массовых сокращениях. По словам представителей, на предприятии не только не планируют увольнений, но и рассчитывают в этом году на 10% увеличить зарплату работникам. При этом власти региона перестраховываются и готовят предложения по возможной поддержке сотрудников в случае их высвобождения - субсидирование ЖКХ, рассрочка платежей за детсады. Центр занятости населения Катав-Ивановска планирует совместно с руководством предприятия принять участие в федеральных и областных программах, чтобы отправить заводчан переобучаться на новые востребованные специальности.
Положение «Катавского цемента» начало ухудшаться в прошлом году - объем отгрузок уменьшился более чем на 14%. Из-за падения спроса заводу пришлось остановить часть оборудования. Ситуацию контролирует региональное правительство.
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