Фото с сайта 1Ul.Ru

Активисты «Трезвых дворов» ищут просрочку в челябинских магазинах. Проект получил название "Все пропало". Руководитель Виталий Реутов рассказал, что идея возникла, когда его маленький ребенок отравился испорченными продуктами. Челябинец завел канал на Youtube и, вооружившись камерой, вместе с помощником стал ходить по торговым точкам в поисках некачественных товаров. Результаты рейдов выкладывают в сообществе в соцсети "ВКонтакте".

Движение стало набирать популярность среди пользователей. За несколько дней в группу добавилось около 200 человек. В обсуждениях потребители оставляют жалобы на местные супермаркеты. Общественники обещают проверить все адреса и поделиться видеоотчетом. Несколько жителей города выразили желание присоединиться к проекту в качестве волонтеров. Кто-то будет работать в кадре, другие - войдут в состав так называемой "силовой группы". Какие обязанности будут выполнять последние, не сообщается.

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Все новости за 07.02.2017 г.»