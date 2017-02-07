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Поклонники Эроса Рамазотти через суд возвращают деньги за отмененное шоу в Челябинске
07.02.2017 г. 13:03
Поклонники Эроса Рамазотти через суд возвращают деньги за отмененное шоу в Челябинске. Организаторов несостоявшегося концерта итальянской поп-звезды обязали рассчитаться с челябинцами, которые приобрели дорогостоящие билеты. Заявления от горожан рассматривают мировые суды. Поклонники просят вернуть им потраченные деньги, выплатить неустойку за нарушение сроков оказания услуги, а также возместить моральный ущерб. Правда, подобные иски составили только несколько человек. При этом в общей сложности было реализовано порядка 10 тыс. билетов. Их стоимость доходила до 15 тыс. рублей.
Артист должен был выступить в Челябинске в апреле 2016 года. Однако продюсеры Рамазотти отменили весь его российский тур. Причиной назвали нарушение договорных обязательств принимающей стороной. Российскую фирму «Глобальные коммуникации» обвинили в срыве контракта.
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