Фото с сайта chel.kassy.ru

Поклонники Эроса Рамазотти через суд возвращают деньги за отмененное шоу в Челябинске. Организаторов несостоявшегося концерта итальянской поп-звезды обязали рассчитаться с челябинцами, которые приобрели дорогостоящие билеты. Заявления от горожан рассматривают мировые суды. Поклонники просят вернуть им потраченные деньги, выплатить неустойку за нарушение сроков оказания услуги, а также возместить моральный ущерб. Правда, подобные иски составили только несколько человек. При этом в общей сложности было реализовано порядка 10 тыс. билетов. Их стоимость доходила до 15 тыс. рублей.

Артист должен был выступить в Челябинске в апреле 2016 года. Однако продюсеры Рамазотти отменили весь его российский тур. Причиной назвали нарушение договорных обязательств принимающей стороной. Российскую фирму «Глобальные коммуникации» обвинили в срыве контракта.

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