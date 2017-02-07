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Новое колесо обозрения в Челябинске закроют из-за морозов
07.02.2017 г. 13:00
Фото с сайта mega74.ru
Новое колесо обозрения в Челябинске закроют из-за морозов. Работать оно не будет в течение двух дней - 8 и 9 февраля. "После улучшения погодных условий аттракцион продолжит функционировать в прежнем режиме", - говорится в сообщении, размещенном в группе "Мегаполиса" в социальной сети "ВКонтакте". Информацию о возобновлении работы колеса обещают опубликовать там же.
В ближайшие среду, четверг и пятницу в Челябинске днем будет около 20 градусов мороза. По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 30. По области будет еще холоднее - около 36 градусов.
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