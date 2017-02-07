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На базе завода «Уфалейникель» в Челябинской области будут работать девять инвесторов
07.02.2017 г. 12:52
На базе завода «Уфалейникель» в Челябинской области будут работать девять инвесторов. Заявку на создание территории опережающего социально-экономического развития в Верхнем Уфалее доработают с учетом инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории округа. Их запуск позволит открыть более тысячи рабочих мест.
На данный момент предприятие «Уфалейникель» является убыточным. Долги покрывают за счет кредитов. Треть сотрудников отправлены в вынужденный простой. Как заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, региональное правительство готово оказать максимальную поддержку и содействие инвесторам при условии выполнения социальных обязательств и сохранения занятости.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Среди проектов, которые планируются к реализации, производство оборудования и запчастей для металлургии, стального и чугунного литья, металлоконструкций. Также на территории «Уфалейникеля» могут запустить предприятие по производству бордюров, брусчатки и плиты из гранита и завод по изготовлению молотых микрокальцитов.
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