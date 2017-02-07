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Для челябинских предпринимателей придумали 12 способов упростить ведение бизнеса. Уже в марте мэрия подготовит "дорожные карты" по выполнению рекомендаций, разработанных Агентством стратегических инициатив. 12 целевых моделей касаются сокращения сроков техприсоединения к сетям ресурсоснабжения, а также выдачи разрешительных документов в сфере землепользования и градостроительства. Кроме того, чиновники постараются оптимизировать контрольно-надзорную деятельность. Особое внимание уделят работе с инвесторами, ведь в основном усилия направлены на продвижение Челябинской области в рейтинге инвестпривлекательности региона.

«Срок достижения многих показателей целевых моделей – это конец 2017 года. А если учесть еще, что на территории Челябинска работает более 40 процентов всего бизнеса области, то именно наш город будет в значительной степени влиять на место области в Национальном рейтинге регионов», – подчеркнула заместитель главы города по экономике и финансам Елена Мурзина.

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