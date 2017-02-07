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Инвестгруппа «РВМ капитал» создала «дочку» для финансирования ВСМ Челябинск-Екатеринбург
07.02.2017 г. 12:38
Инвестгруппа «РВМ капитал» создала «дочку» для финансирования ВСМ Челябинск-Екатеринбург. Первичный уставный капитал фирмы, согласно документам, - 1,25 млн рублей. Представитель группы «РВМ капитал» сообщил «Интерфаксу», что «РВМ высокоскоростные магистрали» — «проектная компания, созданная для возможного вхождения в хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль». Данное партнерство было зарегистрировано правительством Челябинской области и «Федеральным центром проектного финансирования».
В конце января ФЦПФ заявил о продаже своей половины складочного капитала, которая оценивается в 50 млн рублей. Весь проект компания РЖД предварительно оценила в 2,5 млрд долларов. По ожиданиям региональных властей, 75% стоимости должен погасить финансовый консорциум, состоящий из банков, инфраструктурных фондов, институтов развития и стратегических инвесторов. Дата начала реализации до сих пор неизвестна, хотя уже было заявлено, что магистраль начнет работу в конце 2021 года.
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