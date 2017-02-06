Кто такие Даздранагон и Кукуцаполь?Топ самых странных имен советских детей

Фото с сайта almex-spa.ru

"Нескучное право" приветствует вас! И сегодня мы расскажем о том, какие имена можно давать своему ребенку в России.

Все мы знаем, что в советские годы странные имена не были редкостью. Называли в честь географических объектов, месяцев года, химических элементов, а также сокращенно от лозунгов: Даздранагон – от «Да здравствует народ Гондураса!», Даздраперма – от «Да здравствует Первое мая!», Кукуцаполь – от «Кукуруза – царица полей», Пячегод – от «Пятилетку – в четыре года!» и так далее.

Однако и после распада Советского Союза встречалось немало родителей-оригиналов. Согласно статистике органов ЗАГС Москвы с 1998 года среди самых необычных мужских имен были: Николай-Никита-Нил, Дельфин, Лука-Счастье, а среди женских: Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, София-Солнышко и некоторые другие. Но переплюнули всех родители, назвавшие ребенка, внимание: БОЧ РВФ 260602. Расшифровывается как «Биологический Объект Человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года». Правда на указанное имя ЗАГС вот уже более десяти лет отказывается выдавать свидетельство о рождении.

В последние годы мода на имена изменилась, но неуемная фантазия некоторых лиц неизменна.

Несмотря на то, что на сегодняшний день законодательного запрета на какие-либо из вариантов имен нет, с октября 2016 года в Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому под запрет попадут имена, состоящие из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, а также содержащие указания на ранги и должности.

Все новости за 06.02.2017 г.»