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В Челябинске запустили мобильное приложение для определения концентрации смога
06.02.2017 г. 15:44
Источник: vk.com/creograf
В Челябинске запустили мобильное приложение для определения концентрации смога. О том, что бесплатный сервис прошел модерацию на Google Play и доступен для скачивания владельцам смартфонов, сообщила компания-разработчик «Креограф». В работе приложение SMOKY использует геотеггинг. Пользователи могут сообщать программе о неприятном запахе в воздухе, ставить метки на карте и писать комментарии к ним. Сервис автоматически кластеризует эти «маячки» и в режиме реального времени показывает области, где дышать тяжелее всего. В ближайшем будущем разработчики обещают запустить SMOKY и для iPhone.
Источник: "Креограф" - Интернет-маркетинг и разработка ПО / vk.com
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