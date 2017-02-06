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06.02.2017 г. | 16:21
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06.02.2017 г. | 16:14
На северо-востоке Челябинска началось строительство нового храма
06.02.2017 г. 16:24
На северо-востоке Челябинска началось строительство нового храма. Церковь архангела Михаила появится в районе улицы Чоппа. Сейчас рядом со стройкой располагается временный храм. Его возвели летом прошлого года. Отопление в помещении печное, вдоль стен стоят деревянные лавки. Люди приходят туда, чтобы молиться об успехе строительных работ, приносят строительные материалы и продукты. В храме организовано горячее питание для бездомных и нуждающихся.
К труду прихожан по возведению церкви присоединились челябинские машиностроители. Они собрали пожертвования и в минувшие выходные встретились со священником Сергием Турулиным, чтобы передать средства. Представители челябинского отделения «Союза машиностроителей России» заявили, что готовы организовывать мероприятия и акции по сбору денег на строительство Михайловского храма.
Фото: Союз машиностроителей Челябинской области
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