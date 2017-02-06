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Городам и районам Челябинской области вернут половину налогов
06.02.2017 г. 15:07
Фото с сайта gubernator74.ru
Городам и районам Челябинской области вернут половину налогов. Речь идет о тех платежах, которые будут поступать в бюджет региона в результате работы с должниками. В зачет пойдут также налоги, взимаемые по упрощенной системе. Проработка и реализация механизма возврата поручена региональному минфину.
«Средства будут передаваться в виде межбюджетных трансфертов. Механизм будет учитывать итоги работы муниципалитетов за 2017 год и заработает с 2018 года», – уточнил министр финансов области Андрей Пшеницын.
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