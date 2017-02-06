Фото с сайта chelavtotrans.ru

Количество городских автобусов в Челябинске увеличат после ремонта. Поручение вывести на линию дополнительные единицы общественного транспорта дал мэр города Евгений Тефтелев. Он отметил, что в конце 2016 года у «Челябгортранса» появились проблемы с ремонтом автобусов. Соответственно, на маршрутах стало меньше машин.

«Дано поручение руководителю предприятия усилить работу по ремонту и выходу муниципального транспорта на линию», - заявил мэр и добавил, что регулировать ситуацию с перевозками между Копейском и Сосновкой через территорию Челябинска будет министр дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик.

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