На ЧМК проводят дополнительную проверку работы дымососов

Фото с сайта rpn.gov.ru

«В настоящий момент парения в районе газохода не наблюдается. Проводится дополнительная проверка работы дымососов», - сообщили «Челябинскому эху» в пресс-службе металлургического предприятия.

Ранее появилась информация о том, что инспекторы Росприроднадзора обнаружили повреждение газохода. Образовалась аварийная утечка вредных примесей в воздух. Эксперты начали уточнять состав выбросов для принятия решения о закрытии централи. Кроме того, на пробах воздуха с ЧМК выявили превышения допустимого уровня фенола, добавили в Росприроднадзоре. Пресс-служба предприятия, в свою очередь, сообщила, что на ЧМК отсутствуют производства, которые могут являться источником выбросов фенола.

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Все новости за 06.02.2017 г.»