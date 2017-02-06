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06.02.2017 г. | 16:21
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06.02.2017 г. | 16:14
На ЧМК проводят дополнительную проверку работы дымососов
06.02.2017 г. 15:02
«В настоящий момент парения в районе газохода не наблюдается. Проводится дополнительная проверка работы дымососов», - сообщили «Челябинскому эху» в пресс-службе металлургического предприятия.
Ранее появилась информация о том, что инспекторы Росприроднадзора обнаружили повреждение газохода. Образовалась аварийная утечка вредных примесей в воздух. Эксперты начали уточнять состав выбросов для принятия решения о закрытии централи. Кроме того, на пробах воздуха с ЧМК выявили превышения допустимого уровня фенола, добавили в Росприроднадзоре. Пресс-служба предприятия, в свою очередь, сообщила, что на ЧМК отсутствуют производства, которые могут являться источником выбросов фенола.
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