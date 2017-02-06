Фото с сайта www.ctv.by

В ночь на среду в Челябинске похолодает до -31 градуса. По данным интернет-сервиса Gismeteo.ru, сильные морозы продержатся до конца недели. Ниже -30 столбики уличных термометров опустятся в ночные часы. Так, ранним утром в пятницу возможно похолодание до -32. Морозно будет и в дневные часы. Ожидается 19-22 градуса. При этом ветер будет умеренным с сильными порывами, возможны также снегопады различной степени интенсивности.

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Все новости за 06.02.2017 г.»