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Заболеваемость ОРВИ в Челябинске снизилась почти на 5%. Февральский показатель в городе стал соответствовать допустимому сезонному уровню. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщила начальник горздрава Наталья Горлова. Специалисты отмечают, что очередной подъем заболеваемости был в конце января, когда отменили карантин в школах. За неделю медики зарегистрировали в Челябинске на 18% больше случаев заражения вирусными инфекциями среди детей. Сейчас ситуация стабилизировалась.

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Все новости за 06.02.2017 г.»