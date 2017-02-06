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Заболеваемость ОРВИ в Челябинске снизилась почти на 5%
06.02.2017 г. 13:49
Фото с сайта Novostimira.net
Заболеваемость ОРВИ в Челябинске снизилась почти на 5%. Февральский показатель в городе стал соответствовать допустимому сезонному уровню. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщила начальник горздрава Наталья Горлова. Специалисты отмечают, что очередной подъем заболеваемости был в конце января, когда отменили карантин в школах. За неделю медики зарегистрировали в Челябинске на 18% больше случаев заражения вирусными инфекциями среди детей. Сейчас ситуация стабилизировалась.
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