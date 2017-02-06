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06.02.2017 г. | 16:21
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06.02.2017 г. | 16:14
Восемь новых инвесторов будут работать на промплощадке «Уфалейникеля»
06.02.2017 г. 13:45
Восемь новых инвесторов будут работать на промплощадке «Уфалейникеля». Переговоры с потенциальными резидентами провел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Для привлечения инвесторов Верхний Уфалей объявлен территорией опережающего социально-экономического развития. Результатом должна стать возможность обнулить налог на землю и имущество для компаний на пять лет, снизить страховые выплаты с 30% до 7,6% на 10 лет, а налог на прибыль - до 5% на пять лет.
Кроме того, уже существующий статус моногорода красной зоны, то есть кризисного, позволит инвесторам рассчитывать на федеральное финансирование от Фонда развития моногородов под 5% годовых. Таким образом предприятия могут привлечь до 1 млрд рублей. Еще один «бонус» в данном случае - подключение к коммуникациям полностью за государственный счет.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Компаниям, которые придут «спасать» «Уфалейникель», Борис Дубровский пообещал также содействие на этапе формирования инвестиционных паспортов.
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